Sismo de magnitude 4,1 registado em Alenquer

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa, foi registado ao final da manhã desta quinta-feira, 19 de Fevereiro, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Segundo a informação disponibilizada no ‘site’ do IPMA, o abalo ocorreu às 12h14, a 15 quilómetros de profundidade.