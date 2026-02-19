uma parceria com o Jornal Expresso
19-02-2026

Sismo de magnitude 4,1 registado em Alenquer

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa, foi registado ao final da manhã desta quinta-feira, 19 de Fevereiro, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Segundo a informação disponibilizada no ‘site’ do IPMA, o abalo ocorreu às 12h14, a 15 quilómetros de profundidade.
Até às 12h30, a agência Lusa recebeu testemunhos de o sismo ter sido sentido em diferentes concelhos dos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém e Coimbra. Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
