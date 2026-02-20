uma parceria com o Jornal Expresso
20/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-02-2026 21:00

Conduzia embriagado e foi detido em Torres Novas

Conduzia embriagado e foi detido em Torres Novas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Durante uma acção de fiscalização rodoviária, após submissão a teste de alcoolemia, o condutor acusou uma taxa de 2,23g/l, muito acima da taca permitida.

A PSP deteve, na cidade de Torres Novas, um homem pela prática do crime de condução de veículo sob o efeito do álcool. No decurso de uma acção de fiscalização rodoviária, após submissão a teste de alcoolemia, o condutor acusou uma taxa de 2,23g/l, muito acima da taca permitida.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar