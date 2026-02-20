Conduzia embriagado e foi detido em Torres Novas

Durante uma acção de fiscalização rodoviária, após submissão a teste de alcoolemia, o condutor acusou uma taxa de 2,23g/l, muito acima da taca permitida.

A PSP deteve, na cidade de Torres Novas, um homem pela prática do crime de condução de veículo sob o efeito do álcool. No decurso de uma acção de fiscalização rodoviária, após submissão a teste de alcoolemia, o condutor acusou uma taxa de 2,23g/l, muito acima da taca permitida.