Novela política do Jardim-de-Infância Sophia aquece reunião do Entroncamento

A discussão sobre o futuro do Jardim-de-Infância Sophia de Mello Breyner Andresen voltou à reunião de câmara do Entroncamento de 3 de Fevereiro, reacendendo um confronto político que se arrasta há meses. O PSD voltou a contestar a decisão do executivo de avançar para a demolição e reconstrução do edifício, colocando agora em causa o estudo de custo-benefício “informal” elaborado pelos serviços municipais. O vereador Rui Madeira (PSD) criticou o documento enviado à bancada social-democrata, considerando-o tardio, sem data ou identificação dos autores e com várias contradições. Defendeu que uma decisão desta importância deve assentar num estudo rigoroso e independente, insistindo na necessidade de o processo ser remetido ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para validação.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, afirmou que o processo está encerrado e acusou o PSD de incoerência política, recordando a abstenção dos sociais-democratas em votações anteriores que viabilizaram o projecto em curso. Segundo o autarca, a avaliação dos serviços municipais aponta para fragilidades estruturais incompatíveis com a ampliação do edifício, sublinhando que a prioridade é garantir uma resposta rápida às necessidades educativas do concelho e não prolongar o debate.

Rui Madeira esclareceu que a abstenção do PSD teve apenas como objectivo não travar o andamento administrativo enquanto se aguardava um estudo devidamente fundamentado. O vereador Mário Balsa (PS) reforçou a posição do presidente, lembrando que o processo já foi validado em reunião de câmara e que recuar seria prejudicial para a população, solicitando ainda o envio do estudo à bancada socialista para futura análise. A troca de argumentos prolongou-se, mantendo-se o desacordo quanto à fundamentação técnica e financeira da opção pela demolição.