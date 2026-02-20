Reavaliado arranque de obras nas muralhas de Santarém

O arranque das obras nas muralhas de Santarém está a ser reavaliado devido ao impacto do mau tempo, revelou à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto. Na mesma situação estão as obras previstas para o Abrigo do Lagar Velho, em Leiria. Refira-se que, um troço de muralha na zona da Atamarma, em Santarém, ruiu devido a um deslizamento de terras (ver texto e foto nesta página).

Segundo o Governo, devido às condições resultantes das recentes intempéries, ambos os projectos estão a ser avaliados para apurar se “alteraram os pressupostos técnicos dos projectos, e aferir se as respectivas empreitadas podem ou não arrancar nos termos que estavam inicialmente previstos”. Ambos os projetos “em fase de assinatura de contrato”, e enquadrados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão a ser avaliados pelo instituto público Património Cultural, indicou a tutela em resposta a questões enviadas pela Lusa sobre o impacto do mau tempo nas obras previstas.

Na resposta à Lusa, o MCJD deu ainda conta que “com referência a 15 de Fevereiro, 87,64% das intervenções previstas no âmbito do PRR na área da Cultura estão em curso ou já concluídas, mantendo a expectativa de que todas serão plenamente executadas”.

Mais de 120 museus e monumentos sofreram danos causados pelas tempestades nas últimas semanas, com cinco equipamentos da Rede Portuguesa de Museus e quatro do património classificado, como o Convento de Cristo, em Tomar, a apresentarem "danos graves", segundo o último balanço da tutela. A ministra Margarida Balseiro Lopes admitia, este mês, a necessidade de investimento de 20 milhões de euros em obras de recuperação, durante uma visita a zonas afectadas da Região Centro.