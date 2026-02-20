uma parceria com o Jornal Expresso
20/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-02-2026 11:17

Recolha de sangue este domingo em Alcanhões

Grupo promove uma campanha de angariação de novos dadores

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões promove este domingo, 22 de Fevereiro, uma recolha de sangue inserida numa campanha de angariação de novos dadores. A iniciativa decorre entre as 9h00 e as 13h00, na Escola Básica de Alcanhões, numa ação realizada em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). Segundo o grupo do concelho de Santarém, esta campanha pretende reforçar a mensagem de que dar sangue é um gesto simples, voluntário e essencial, capaz de salvar até três vidas por cada dádiva. A população é convidada a participar, a divulgar a iniciativa e a incentivar familiares, amigos e potenciais novos dadores a juntarem-se à causa. Podem dar sangue pessoas entre os 17 e os 70 anos, peso igual ou superior a 50 quilos e boas condições de saúde.

