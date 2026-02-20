Tempestade arranca telhados a 10 mil casas e deixa Ourém a contar milhões em prejuízos

Três semanas depois da depressão Kristin, há famílias desalojadas, estradas destruídas e equipamentos públicos devastados. Autarquia estima danos até 35 milhões de euros e admite que a recuperação será “muito difícil”.

A depressão Kristin deixou um rasto de destruição no concelho de Ourém. Segundo o presidente da câmara, Luís Albuquerque, estão contabilizadas cerca de 10 mil casas sem telhas e 150 pessoas desalojadas, num cenário que expõe a dimensão do impacto do mau tempo.

Os prejuízos públicos deverão situar-se entre os 30 e os 35 milhões de euros, afectando escolas, estradas, piscinas, pavilhões, o canil municipal e o histórico Castelo de Ourém, cuja cobertura poderá custar entre 200 e 250 mil euros a recuperar. Persistem ainda estradas intransitáveis, meia dúzia de vias ruíram ou ficaram totalmente aluídas, e cerca de mil lares continuam sem electricidade. As comunicações estão praticamente restabelecidas, mas o acesso à Internet permanece muito condicionado.

Apesar do cenário, o autarca acredita na rápida retoma do turismo, sobretudo em Fátima, garantindo que o concelho estará preparado para receber, a partir de Maio, os milhares de peregrinos que anualmente procuram o destino religioso.