uma parceria com o Jornal Expresso
20/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-02-2026 10:00

Tempestade arranca telhados a 10 mil casas e deixa Ourém a contar milhões em prejuízos

Tempestade arranca telhados a 10 mil casas e deixa Ourém a contar milhões em prejuízos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Três semanas depois da depressão Kristin, há famílias desalojadas, estradas destruídas e equipamentos públicos devastados. Autarquia estima danos até 35 milhões de euros e admite que a recuperação será “muito difícil”.

A depressão Kristin deixou um rasto de destruição no concelho de Ourém. Segundo o presidente da câmara, Luís Albuquerque, estão contabilizadas cerca de 10 mil casas sem telhas e 150 pessoas desalojadas, num cenário que expõe a dimensão do impacto do mau tempo.
Os prejuízos públicos deverão situar-se entre os 30 e os 35 milhões de euros, afectando escolas, estradas, piscinas, pavilhões, o canil municipal e o histórico Castelo de Ourém, cuja cobertura poderá custar entre 200 e 250 mil euros a recuperar. Persistem ainda estradas intransitáveis, meia dúzia de vias ruíram ou ficaram totalmente aluídas, e cerca de mil lares continuam sem electricidade. As comunicações estão praticamente restabelecidas, mas o acesso à Internet permanece muito condicionado.
Apesar do cenário, o autarca acredita na rápida retoma do turismo, sobretudo em Fátima, garantindo que o concelho estará preparado para receber, a partir de Maio, os milhares de peregrinos que anualmente procuram o destino religioso.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar