Torres Novas celebra protocolo para ser parceiro oficial da Festa da Bênção do Gado

A Câmara de Torres Novas celebrou com a Bênção do Gado -Associação Cultural um protocolo de cooperação, com vista à realização das Festas da Bênção do Gado, que vão decorrer na vila de Riachos, entre 24 de Julho e 3 de Agosto de 2026. O protocolo foi assinado a 9 de Janeiro, pelo presidente do município, José Trincão Marques, e pelo presidente da direcção daquela associação, Fernando Fétal da Silva.



Formalizou-se assim, destaca o município, “uma parceria institucional que reconhece esta iniciativa como um acontecimento de interesse público e concelhio, determinante para a preservação do património cultural, dos usos e costumes rurais da freguesia de Riachos e para a dinamização da vida comunitária e económica do concelho”.



O município assume assim, o “estatuto de parceiro oficial” destas festas, comprometendo-se a atribuir um apoio financeiro até ao montante de 100 mil euros, complementado por apoio não financeiro, nomeadamente apoio logístico, técnico e recursos humanos, de acordo com a disponibilidade municipal e mediante a apresentação de orçamento detalhado por parte da associação.



As Festas da Bênção do Gado constituem uma das mais emblemáticas manifestações culturais do concelho de Torres Novas, sendo a principal iniciativa cultural, etnográfica e agrícola da região em 2026 e a única do género em todo o Ribatejo. De forte cariz popular, esta celebração assume-se como um símbolo identitário de Riachos e do concelho, atraindo milhares de visitantes e contribuindo significativamente para a promoção turística e económica do território. Esta atribuição financeira, tal como O MIRANTE já tinha dado nota, foi aprovada por unanimidade em sessão camarária e vai ser atribuída por tranches.



A Festa da Bênção do Gado resulta de uma tradição rural em honra de S. Silvestre, patrono dos lavradores, dos campos e protector dos animais. Chegou a realizar-se todos os anos, mas houve alturas em que não se assinalou durante vários anos. A organização da festa envolve meses de preparação, envolvendo a comunidade de Riachos.