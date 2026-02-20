Sociedade | 20-02-2026 11:02
Turistas escapam ilesos ao tentarem atravessar ribeira de buggy em Coruche
Foto: Albino Silva
A travessia de uma passagem submersa voltou a revelar-se perigosa numa zona conhecida pela força do caudal em períodos de maior pluviosidade, obrigando as autoridades a reiterar os alertas.
Três turistas de nacionalidade belga colocaram-se em situação de risco na quarta-feira, 18 de Fevereiro, ao atravessarem a Ribeira de Sor, na Passagem de Entre Águas, em Santa Justa (Couço), concelho de Coruche, com três veículos ‘buggy’, tendo dois deles sido arrastados pela corrente.
Segundo informação apurada, o alerta foi registado pelas 16h13. O primeiro pequeno veículo motorizado conseguiu completar a travessia com sucesso, mas os dois seguintes acabaram por ser levados pela força da água, numa altura em que o caudal se encontrava elevado.
Não se registaram feridos, tendo o incidente provocado apenas danos materiais nas viaturas, que foram retiradas do curso de água.
