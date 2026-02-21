Cheias não alteram planos para requalificar frente ribeirinha de Santarém

O presidente da Câmara de Santarém mantém o propósito de levar por diante o projecto de reabilitação da frente ribeirinha entre a Ribeira de Santarém e Alfange nos moldes anunciados há um ano, sendo a primeira fase a reformulação urbanística do Campo de Futebol da Ribeira de Santarém, edifícios de apoio e zonas circundantes. Na última reunião do executivo foi confirmada a intervenção no local, numa empreitada por ajuste directo, tendo o assunto levado o vereador Paulo Caetano (PS) a questionar se, face às cheias que se verificaram e que inundaram a zona, a intenção se mantinha ou se o projecto iria ser repensado. O autarca socialista defendeu que o dinheiro aplicado no campo da Ribeira de Santarém seria mais bem investido no reforço de outras infraestruturas desportivas na cidade. “Garantidamente que os clubes preferiam outra solução que não essa”, afirmou.

João Leite respondeu que o projecto de regeneração da frente ribeirinha é para levar por diante. Para já, o campo de futebol da Ribeira de Santarém já está a ser reparado pela Viver Santarém, empresa municipal que gere as infraestruturas desportivas da autarquia.

O vereador do Chega, Pedro Correia, considerou que esta é uma boa oportunidade de antecipar a reestruturação do campo da Ribeira e zona envolvente, defendendo que se deve acelerar essa obra, ressalvando igualmente que a cheia recente vem alertar para as consequências da construção em zonas sensíveis. “Isso preocupa-me, porque o investimento pode vir a perder-se, ou pelo menos parte dele”, justificou.

Tanto o presidente João Leite como o vereador Pedro Gouveia referiram que o projecto para a frente ribeirinha está a ser acompanhado desde o início pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tratando-se de uma intervenção sem betão e sem barreiras. “Não vemos razões para alterar os pressupostos do projecto, pois já se sabe que a Ribeira é uma zona de cheia”, disse Pedro Gouveia, admitindo, no entanto, que possa haver alguns acertos.

Mais cáustico com a APA foi o vereador socialista Pedro Ribeiro. Disse ser a favor da intervenção na frente ribeirinha, acusando a APA de não ter uma visão realista do território. “A APA tem que ser convencida de que soluções duradouras fazem sentido. Do outro lado do Tejo temos uma povoação protegida por um dique”, afirmou. Acrescentou que, da parte do PS, há disponibilidade para “comprar uma briga com a APA” e defendeu que a primeira intervenção devia passar pela consolidação das margens para proteger a zona ribeirinha. Já quanto ao campo de futebol, diz ter “as maiores dúvidas” de que tenha condições para ser utilizado depois das cheias recentes.

Obras em curso para repor campo na Ribeira

Assim que as águas baixaram, a Viver Santarém iniciou os trabalhos de recuperação dos danos causados pela intempérie no campo de futebol da Ribeira de Santarém. “A intervenção está em curso e decorre a bom ritmo, garantindo que este importante espaço desportivo volte a reunir todas as condições de segurança e prática desportiva. Graças ao esforço conjunto das equipas no terreno, contamos que os atletas de formação da União de Santarém possam regressar aos treinos já nos próximos dias, retomando a sua actividade regular”, informou a empresa municipal.

A Viver Santarém diz ainda que a obra de requalificação profunda na zona desportiva da Ribeira de Santarém terá início no início de Abril, caso haja condições técnicas e administrativas para o efeito. A empresa agradece a disponibilidade e solidariedade do Rugby Clube de Santarém e da Associação Académica de Santarém para partilhar espaços e horários de treino com os escalões de formação de futebol da União de Santarém durante a recuperação do Campo da Ribeira.