Dez mil euros nas mãos dos alunos para mudar as escolas do Cartaxo e Pontével

Os alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo e do Agrupamento de Escolas D. Sancho I de Pontével vão ter 10 mil euros para investir nas suas escolas. A verba, aprovada em reunião de câmara no âmbito do Orçamento Participativo Escolar, destina-se a financiar projectos pensados e escolhidos pelos próprios estudantes, com vista à melhoria dos espaços, equipamentos e actividades escolares. A iniciativa desafia os alunos a apresentarem propostas concretas que identifiquem oportunidades de melhoria em cada agrupamento. Os projectos serão depois debatidos em assembleia de alunos, órgão que terá a responsabilidade de discutir as ideias apresentadas e eleger aquela que será executada.

A vereadora Maria de Fátima Vinagre (PSD) sublinhou que o Orçamento Participativo Escolar é uma ferramenta de cidadania activa, destacando a sua importância na promoção dos valores democráticos junto dos mais jovens. A autarca considera que a medida contribui para “fomentar um maior envolvimento dos cidadãos mais jovens na gestão municipal”.

O tema gerou, no entanto, debate político. O vereador Ricardo Magalhães (PS) alertou para a necessidade de rever as normas de participação actualmente em vigor. Segundo o eleito, o modelo prevê igual número de representantes por agrupamento, independentemente da sua dimensão, o que pode não reflectir o “peso” real de cada comunidade escolar. Criticou ainda a falta de clareza nos critérios de eleição dos alunos, processo que, referiu, fica ao cargo do presidente de cada agrupamento. Ricardo Magalhães defendeu um método mais transparente e proporcional ao número de estudantes de cada escola, garantindo uma participação mais justa e representativa. O executivo tomou nota da sugestão e indicou que irá analisar a questão.