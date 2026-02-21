uma parceria com o Jornal Expresso
21/02/2026

Sociedade | 21-02-2026 12:59

Morreu “Nico” Palha, pai do cavaleiro Francisco Palha

Foto: DR
A notícia da morte foi recebida com pesar no meio tauromáquico e entre amigos próximos, que recordam uma presença discreta, mas marcante.

António de Castro Van Zeller Pereira Palha, conhecido entre familiares e amigos por “Nico” Palha, faleceu na noite de sexta-feira, 20 de Fevereiro, na Herdade do Paúl da Vala, em Samora Correia.
“Nico” Palha era pai do cavaleiro tauromáquico Francisco Palha, integrando uma família com forte tradição no universo taurino.
A notícia do falecimento motivou manifestações de pesar junto do cavaleiro e dos seus familiares. Até ao momento não são conhecidas a data e a hora das cerimónias fúnebres.

