Tejo desce lentamente e avançam trabalhos de limpeza e recuperação

O Tejo está a baixar, mas a região ainda não respira de alívio. Três semanas após a passagem da depressão Kristin, os municípios do Médio Tejo avançam com operações de limpeza, recuperação de estradas e levantamento rigoroso dos prejuízos provocados pelas cheias. Segundo o presidente da Comissão Distrital de Protecção Civil de Santarém, Manuel Jorge Valamatos, os caudais “estão a regressar ao registo normal, embora ainda elevados”, sendo este o momento de iniciar a reposição de condições de segurança e a quantificação de danos.

Ao meio-dia de quarta-feira, 18 de Fevereiro, o caudal do Tejo em Almourol fixava-se nos 1.454,3 m³/s, uma descida face aos 1.835 m³/s registados dias antes e muito abaixo do pico de 9.057 m³/s atingido a 6 de Fevereiro. Ainda assim, o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo mantém-se activo, tendo sido desagravado de vermelho para amarelo. No terreno, os municípios “ultimam o levantamento dos prejuízos” e concentram esforços na recuperação de habitações, vias e espaços públicos. Algumas famílias já começaram a receber apoio para reparar danos nas casas, enquanto autarquias e empresas aguardam a abertura de linhas de financiamento para fazer face aos estragos.

No distrito de Santarém continuam afectadas mais de uma centena de vias, devido a submersões, abatimentos e deslizamentos de taludes. As autoridades mantêm o apelo à prudência e à utilização de percursos alternativos.