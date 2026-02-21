Três detidos por furtos em estabelecimentos em Tomar

A PSP de Tomar deteve um homem, de 31 anos, pela prática do crime de furto qualificado em interior de estabelecimento comercial. O suspeito foi conduzido às celas de detenção, onde permaneceu a aguardar apresentação à autoridade judiciária competente. Também em Tomar, foram detidos outros dois indivíduos em flagrante delito pela prática do crime de furto em estabelecimento comercial. Durante a intervenção policial foi ainda apreendida a viatura utilizada pelos suspeitos para o transporte dos bens furtados.