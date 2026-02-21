uma parceria com o Jornal Expresso
21/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-02-2026

Três detidos por furtos em estabelecimentos em Tomar

PSP deteve em flagrante três homens por furtos em estabelecimentos comerciais.

A PSP de Tomar deteve um homem, de 31 anos, pela prática do crime de furto qualificado em interior de estabelecimento comercial. O suspeito foi conduzido às celas de detenção, onde permaneceu a aguardar apresentação à autoridade judiciária competente. Também em Tomar, foram detidos outros dois indivíduos em flagrante delito pela prática do crime de furto em estabelecimento comercial. Durante a intervenção policial foi ainda apreendida a viatura utilizada pelos suspeitos para o transporte dos bens furtados.

    18-02-2026
    18-02-2026
    18-02-2026
    18-02-2026
    19-11-2025
    08-10-2025
    10-11-2025
    30-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
