Sociedade | 21-02-2026 12:00
Três detidos por furtos em estabelecimentos em Tomar
PSP deteve em flagrante três homens por furtos em estabelecimentos comerciais.
A PSP de Tomar deteve um homem, de 31 anos, pela prática do crime de furto qualificado em interior de estabelecimento comercial. O suspeito foi conduzido às celas de detenção, onde permaneceu a aguardar apresentação à autoridade judiciária competente. Também em Tomar, foram detidos outros dois indivíduos em flagrante delito pela prática do crime de furto em estabelecimento comercial. Durante a intervenção policial foi ainda apreendida a viatura utilizada pelos suspeitos para o transporte dos bens furtados.
