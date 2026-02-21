Urgências condicionadas voltam a marcar fim-de-semana na região

O último fim-de-semana voltou a expor uma realidade que se tem tornado frequente no Ribatejo: urgências hospitalares condicionadas, sobretudo na área da Ginecologia e Obstetrícia. No Hospital Distrital de Santarém, a urgência funcionou de forma limitada durante a madrugada de sábado, entre as 00h00 e as 08h30, e voltou a estar condicionada no domingo à noite, entre as 20h30 e as 24h00. Também no Hospital Vila Franca de Xira, unidade de referência para muitos concelhos do norte do distrito de Lisboa, a urgência manteve-se condicionada durante 24 horas em vários períodos do fim-de-semana. Uma situação que já não surpreende os utentes, mas que continua a gerar apreensão, sobretudo entre grávidas e mulheres que necessitam de cuidados urgentes. As urgências pediátricas também registaram limitações. Em Vila Franca de Xira, o serviço manteve-se condicionado durante 24 horas, à semelhança do que sucedeu noutras unidades do país.

No Ribatejo, onde os constrangimentos se repetem há meses, a recomendação de contactar previamente a Linha SNS 24 antes de se dirigir ao hospital tornou-se prática obrigatória. Para muitos utentes, isso significa deslocações incertas, tempos de espera prolongados e, em alguns casos, encaminhamento para unidades fora da área de residência.

A nível nacional, três serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia estiveram encerrados no sábado, nas Caldas da Rainha, Setúbal e Portimão, e dois no domingo, em Setúbal e Portimão. Em várias outras unidades, o funcionamento foi assegurado apenas através de referenciação prévia pelo CODU/INEM ou pela Linha SNS 24. Segundo os dados divulgados no Portal do SNS, cerca de 126 serviços de urgência estiveram abertos em todo o país durante o fim-de-semana. No âmbito do projecto-piloto para Ginecologia e Obstetrícia, funcionaram 32 serviços no sábado e 34 no domingo, mas sempre mediante contacto prévio com a Linha SNS 24.