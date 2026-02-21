VFX reforça ligação ao sector hoteleiro com visita ao maior hotel do concelho

No âmbito da iniciativa municipal “+ Proximidade”, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, visitou a 13 de Fevereiro o Hotel Lezíria Parque, a maior unidade hoteleira do concelho, numa acção destinada a estreitar a relação entre o executivo e o tecido empresarial local. A visita decorreu em vésperas da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a principal feira nacional de turismo, que terá lugar entre 25 de Fevereiro e 1 de Março, na FIL em Lisboa. O encontro permitiu promover uma troca de ideias sobre os desafios actuais e as tendências futuras do sector hoteleiro e turístico na região. Durante a visita, o director da unidade, José Castilho, e Miguel Braga, chefe de operações do Grupo Continental, proprietária do hotel, apresentaram diferentes áreas da infraestrutura, incluindo quartos, salas de reunião, o bar e o restaurante, que aposta na promoção da gastronomia local junto de hóspedes e da comunidade.

A promoção do concelho, refere o município, inclui igualmente a valorização de recursos turísticos permanentes, como os Caminhos Ribeirinhos, o Museu do Neo-Realismo, a observação de aves no EVOA, os passeios no tradicional Barco Varino e as Quintas Municipais. Segundo os responsáveis da unidade hoteleira, muitos destes activos permanecem pouco conhecidos do grande público, representando uma oportunidade para atrair mais visitantes nacionais e estrangeiros. A iniciativa “+ Proximidade” insere-se na estratégia municipal de valorização do tecido económico local, promovendo o diálogo directo com empresas e reforçando o posicionamento de Vila Franca de Xira como destino turístico e empresarial.