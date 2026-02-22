uma parceria com o Jornal Expresso
22/02/2026

Sociedade | 22-02-2026 15:00

Companhia das Lezírias integra FSC Portugal e reforça liderança na gestão florestal
Com mais de oito mil hectares de área certificada, a empresa pública sediada em Samora Correia assume agora um papel formal na definição das orientações que regulam o sector florestal no país.

A Companhia das Lezírias passou a integrar, como membro associado, o FSC Portugal - Forest Stewardship Council, reforçando o compromisso com uma gestão florestal responsável e assumindo um papel activo na construção e evolução das normas que orientam o sector em território nacional.
A empresa, que detém 8.376 hectares de área florestal certificada por esta entidade desde 2010, passa a integrar formalmente a estrutura nacional que reúne empresas privadas, organizações não-governamentais e outras instituições relevantes, participando nos processos de diálogo, revisão normativa e melhoria contínua da actividade florestal em Portugal.
O director de Sustentabilidade da Companhia das Lezírias, João Fonseca, afirma que a adesão ao FSC Portugal representa “o reconhecimento do trabalho que por nós tem sido desenvolvido para fazer cumprir o compromisso com uma gestão florestal responsável, assente no respeito pelo meio ambiente e pelo tecido social em que nos inserimos”, consolidando a empresa como referência nacional na sustentabilidade e valorização do território.
Ao longo de mais de uma década, a Companhia das Lezírias, considerada a maior exploração agrícola e florestal do país, tem desenvolvido a sua actividade de acordo com práticas de gestão sustentável, assegurando a conservação da biodiversidade, o respeito pelos equilíbrios ecológicos, o cumprimento das regras fitossanitárias e a implementação de medidas de controlo e monitorização de pragas e doenças.
A certificação FSC é reconhecida como um dos principais referenciais internacionais de sustentabilidade florestal, promovendo o uso responsável dos recursos naturais, o reforço das relações com comunidades locais e trabalhadores e o acesso a mercados internacionais cada vez mais exigentes.
