uma parceria com o Jornal Expresso
22/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-02-2026 12:00

Natural de Santarém detido na Marinha Grande com munição proibida em caso de violência doméstica

Natural de Santarém detido na Marinha Grande com munição proibida em caso de violência doméstica
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Homem de 46 anos, natural de Santarém, foi interceptado pela PSP na Marinha Grande com uma munição de calibre 7.65 mm no bolso do casaco. Já responde em tribunal por violência doméstica desde 2025 e a vítima tem estatuto especialmente vulnerável.

Um homem de 46 anos, natural de Santarém, foi detido na Marinha Grande por posse de munição proibida, no âmbito de uma ocorrência relacionada com violência doméstica. A detenção foi efectuada pela Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Distrital de Leiria, que confirmou que o suspeito já se encontra a responder em tribunal por factos idênticos desde 2025. Segundo a PSP, os agentes foram chamados a uma habitação na cidade da Marinha Grande, na segunda-feira, 9 de Fevereiro, por estarem a ocorrer agressões. No local foi confirmada uma situação de violência doméstica, embora o suspeito já não se encontrasse na residência.
De acordo com a informação divulgada, o homem, natural de Santarém e actualmente residente na Marinha Grande, terá pernoitado na habitação da vítima sem o seu consentimento. A mulher relatou ainda às autoridades que, momentos antes da chegada da polícia, tinha sido empurrada com violência pelo suspeito, num comportamento descrito como agressivo. A patrulha policial, com o apoio de uma Equipa de Prevenção e Intervenção Rápida, viria a interceptar o homem noutra artéria da cidade. Durante a revista sumária foi encontrada no bolso do casaco uma bolsa preta contendo uma munição intacta de calibre 7.65 milímetros.
O suspeito não apresentou qualquer justificação plausível para a posse da munição, motivo pelo qual foi detido por posse de munição proibida. A PSP sublinha que, no âmbito do processo de violência doméstica que já corre termos em tribunal, existe a possibilidade de o homem ter acesso a arma de fogo, o que agrava o risco para a integridade física da vítima. O detido, que não tem residência fixa, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência. À vítima já havia sido atribuído o estatuto de vítima especialmente vulnerável no âmbito do crime de violência doméstica.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar