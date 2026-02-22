uma parceria com o Jornal Expresso
22/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-02-2026 15:00

Profissionais da Lezíria mobilizados para travar surdez desde os primeiros meses de vida

Unidade de Saúde da Lezíria assinala o Dia Mundial da Audição com sessões técnicas sobre rastreio, diagnóstico e intervenção precoce. Hospital Distrital de Santarém recebe iniciativa dedicada à surdez infantil.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai assinalar o Dia Mundial da Audição, celebrado a 3 de Março, com um conjunto de sessões dedicadas à surdez infantil, colocando o foco na prevenção e na intervenção precoce como ferramentas decisivas para o desenvolvimento das crianças. A iniciativa, promovida pela equipa de audiologistas integrada no Serviço de Otorrinolaringologia, decorre entre as 09h30 e as 13h00, no auditório do Hospital Distrital de Santarém, e destina-se a profissionais da ULS Lezíria e a todos os interessados na temática. A inscrição é obrigatória e deve ser feita online.
O programa inclui a apresentação de um projecto-piloto de Rastreio Auditivo Escolar desenvolvido na região, além de actualizações sobre exames audiológicos em idade pediátrica e sobre o processamento auditivo central (PAC), área determinante para a identificação de dificuldades que podem afectar a aprendizagem e o desempenho escolar. A sessão conta ainda com a participação de Melissa Cravo, presidente da Associação Portuguesa de Audiologistas, reforçando a dimensão técnica e científica da iniciativa. Está também prevista uma abordagem ao papel da terapia da fala na reabilitação de crianças com surdez, sublinhando a importância do trabalho multidisciplinar.

Rastreio neonatal é feito desde 2005

Na ULS Lezíria, a audiologia integra o Serviço de Otorrinolaringologia desde 1996 e é actualmente assegurada por três audiologistas dedicadas à prevenção, diagnóstico e reabilitação auditiva e vestibular. Desde Outubro de 2005 que a unidade realiza o Rastreio Auditivo Neonatal Universal, permitindo detectar precocemente casos de surdez congénita em recém-nascidos. Esta resposta tem sido determinante para garantir intervenção atempada, reduzindo impactos no desenvolvimento da linguagem, na aprendizagem e na integração escolar e social das crianças.

