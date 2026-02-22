uma parceria com o Jornal Expresso
22/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-02-2026 21:00

Rastreios gratuitos podem salvar vidas em Santarém

cancro da mama
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Grupo de Apoio de Santarém da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a 28 de Fevereiro rastreios gratuitos ao Cancro da Pele e da Cavidade Oral, entre as 09h00 e as 18h00, nas suas instalações em Santarém.

O cancro não espera e a prevenção também não. O Grupo de Apoio de Santarém da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove no dia 28 de Fevereiro rastreios gratuitos ao Cancro da Pele e ao Cancro da Cavidade Oral, numa iniciativa que pretende alertar para a importância do diagnóstico precoce. A acção decorre entre as 09h00 e as 18h00, nas instalações da Liga, na Avenida dos Combatentes n.º 1, em Santarém, e destina-se a grupos de maior risco.
O rastreio do Cancro da Pele é dirigido a pessoas com mais de 50 anos, com historial familiar da doença, mais de 50 sinais, pele e olhos claros ou profissões com elevada exposição solar. Já o rastreio do Cancro Oral é destinado a fumadores com 40 ou mais anos, pessoas com dor persistente, lesões ou alterações na mucosa oral, aumento de volume anormal na boca ou vias aéreas superiores, bem como utentes referenciados pelo médico de família. A participação é gratuita e pode fazer a diferença. Detectar cedo é, muitas vezes, o primeiro passo para salvar uma vida, refere a organização.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar