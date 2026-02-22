Santarém no terreno em megaoperação internacional contra tráfico de droga

As autoridades do distrito de Santarém estiveram no terreno numa das maiores operações dos últimos anos contra o tráfico de droga, que culminou com 11 arguidos em prisão preventiva e a apreensão de centenas de milhares de doses de estupefacientes. A acção, coordenada pela Guarda Nacional Republicana em articulação com a Guardia Civil, desmantelou uma rede organizada com ligações internacionais. Das duas dezenas de detidos, presentes ao Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra, dez ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Cinco ficaram obrigados a apresentações periódicas às autoridades e quatro com termo de identidade e residência. Um outro suspeito, detido em território espanhol ao abrigo de um mandado de detenção europeu, aguarda extradição para Portugal, igualmente em prisão preventiva.

A investigação, que durava há cerca de dois anos, levou à detenção de três mulheres e 17 homens, com idades entre os 20 e os 55 anos, nos concelhos de Mafra e Sintra (Lisboa), Setúbal e ainda em Cádiz, Espanha. A operação mobilizou várias valências da GNR, incluindo os comandos territoriais de Lisboa, Santarém e Setúbal, evidenciando o envolvimento directo das autoridades escalabitanas no combate a uma rede com dimensão ibérica.

Foram cumpridos 14 mandados de detenção fora de flagrante delito, entre os quais um mandado de detenção europeu executado em Espanha, além de seis detenções em flagrante delito. A operação incluiu ainda 21 buscas domiciliárias e não domiciliárias, quatro das quais em território espanhol. O balanço das apreensões revela a dimensão da actividade criminosa: 116.509 doses de haxixe, 5.597 doses de cocaína, 440 doses de canábis, 41 comprimidos de MDMA, 2,4 gramas de cetamina, 95 mil euros em numerário e 141 munições de vários calibres.

Foram ainda apreendidas 10 viaturas, 14 automóveis de gama alta ao longo da investigação, quatro armas de fogo, armas brancas, armas eléctricas, duas armas de ar comprimido, sistemas de videovigilância, uma máquina de contar dinheiro e diversos artigos de ourivesaria em ouro e pedras preciosas. Durante os dois anos de investigação, as autoridades tinham já conseguido apreender mais 389.140 doses de haxixe, 95.600 doses de MDMA em pó, cerca de 16.400 pastilhas, 1.050 doses de ‘pink cocaine’ (2C-B), 299 selos de LSD e milhares de euros em numerário.

