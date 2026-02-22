Santarém regista 559 vítimas apoiadas pela APAV em 2025

O distrito de Santarém registou 559 vítimas apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) em 2025, um aumento de 1,1% face ao ano anterior, segundo as estatísticas da associação, divulgadas a propósito do Dia Europeu da Vítima de Crime, assinalado a 22 de Fevereiro.

A nível nacional, a APAV apoiou 18.549 vítimas, correspondentes a 35.341 crimes e outras formas de violência, sendo a violência doméstica responsável por 73,9% das situações registadas. A maioria das ocorrências teve lugar na residência comum e 57% das vítimas formalizaram denúncia junto das autoridades.

Contactadas por O MIRANTE, PSP e GNR reforçam a importância da denúncia como primeiro passo para a protecção das vítimas. A GNR destaca a actuação dos Núcleos de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) e a articulação com a rede nacional de apoio, enquanto a PSP sublinha o investimento na formação e na prevenção, nomeadamente através do Programa Escola Segura.

As forças de segurança recordam que as denúncias podem ser efectuadas presencialmente, por telefone ou por via electrónica, estando os serviços disponíveis 24 horas por dia.