23/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 23-02-2026 18:00

Aprovado regulamento do programa Recuperar Tomar
Regulamento visa apoiar famílias, empresas, associações e o sector primário afectados pelas recentes tempestades. Proposta foi aprovada por unanimidade.

O executivo da Câmara de Tomar aprovou, por unanimidade, em reunião extraordinária realizada a 19 de Fevereiro, o regulamento do programa Recuperar Tomar, destinado a apoiar famílias, empresas, associações e agentes do sector primário afectados pelas tempestades das últimas semanas. O presidente do município, Tiago Carrão (PSD), explicou que o regulamento surge numa lógica complementar aos apoios nacionais já conhecidos, procurando dar resposta a necessidades específicas identificadas no concelho. O programa prevê apoio à reparação de habitações danificadas, apoio a associações e ao sector primário, bem como medidas dirigidas a famílias que sofreram prejuízos, nomeadamente devido a falhas prolongadas de energia eléctrica.
Está também prevista uma linha de apoio alimentar, destinada a famílias mais vulneráveis que tenham perdido bens alimentares devido à interrupção de electricidade, permitindo a reposição de produtos essenciais. O autarca adiantou que será criada uma comissão de acompanhamento para analisar as candidaturas, cabendo a decisão final ao executivo. Sublinhou ainda que este regulamento integra um programa mais amplo, que incluirá uma segunda componente focada na resiliência do concelho, com especial atenção às áreas da energia e das comunicações.
Durante a discussão, a vereadora do PS, Filipa Fernandes, manifestou concordância com a criação de apoios à comunidade, mas alertou para o risco de duplicação de respostas já existentes, nomeadamente ao nível do apoio alimentar assegurado por instituições locais. Questionou ainda a exigência de documentação prevista no regulamento para acesso a alguns apoios. Também o vereador socialista José Delgado defendeu a importância de uma articulação estreita com as juntas de freguesia, sublinhando a necessidade de rapidez, eficácia e acompanhamento às pessoas com mais dificuldades no processo de candidatura.
Em resposta, Tiago Carrão garantiu que o regulamento foi preparado com a maior brevidade possível e que as juntas de freguesia serão parceiras fundamentais na implementação do programa, assegurando que o objectivo é complementar os apoios já existentes no concelho.

