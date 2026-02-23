uma parceria com o Jornal Expresso
23/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-02-2026 07:00

Candidaturas abertas para Orçamento Participativo Jovem da Barquinha

Candidaturas abertas para Orçamento Participativo Jovem da Barquinha
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Orçamento Participativo Jovem de Vila Nova da Barquinha está de regresso em 2026, convidando os jovens do concelho a apresentarem ideias e projetos para melhorar o território, com financiamento municipal até 6.000 euros.

A Câmara de Vila Nova da Barquinha volta a promover o Orçamento Participativo Jovem este ano, com candidaturas abertas entre 23 de Fevereiro e 23 de Março. A iniciativa destina-se a jovens com idades entre os 15 e os 30 anos, inclusive, residentes no concelho, e assume-se como um instrumento de participação cívica que dá voz à juventude na definição de prioridades locais. O processo tem carácter consultivo e deliberativo, permitindo que os próprios jovens proponham, avaliem e escolham o projecto vencedor.
Após o período de apresentação de propostas, estas serão sujeitas a análise técnica entre 24 de Março e 6 de Abril, sendo a lista provisória divulgada a 7 de Abril. Segue-se um período de reclamações, de 8 a 14 de Abril, com a publicação da lista definitiva marcada para 15 de Abril.
A apresentação pública dos projetos e a votação decorrem no dia 27 de Maio, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, cabendo exclusivamente aos jovens a decisão sobre a proposta vencedora. A cerimónia oficial de entrega do prémio está agendada para 10 de Junho.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar