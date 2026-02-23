Candidaturas abertas para Orçamento Participativo Jovem da Barquinha

O Orçamento Participativo Jovem de Vila Nova da Barquinha está de regresso em 2026, convidando os jovens do concelho a apresentarem ideias e projetos para melhorar o território, com financiamento municipal até 6.000 euros.

A Câmara de Vila Nova da Barquinha volta a promover o Orçamento Participativo Jovem este ano, com candidaturas abertas entre 23 de Fevereiro e 23 de Março. A iniciativa destina-se a jovens com idades entre os 15 e os 30 anos, inclusive, residentes no concelho, e assume-se como um instrumento de participação cívica que dá voz à juventude na definição de prioridades locais. O processo tem carácter consultivo e deliberativo, permitindo que os próprios jovens proponham, avaliem e escolham o projecto vencedor.

Após o período de apresentação de propostas, estas serão sujeitas a análise técnica entre 24 de Março e 6 de Abril, sendo a lista provisória divulgada a 7 de Abril. Segue-se um período de reclamações, de 8 a 14 de Abril, com a publicação da lista definitiva marcada para 15 de Abril.

A apresentação pública dos projetos e a votação decorrem no dia 27 de Maio, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, cabendo exclusivamente aos jovens a decisão sobre a proposta vencedora. A cerimónia oficial de entrega do prémio está agendada para 10 de Junho.