Galinhas à solta nas ruas da Póvoa de Santa Iria capturadas pela câmara

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai capturar as galinhas, galos e patos que saíram da Quinta Municipal da Piedade e passeiam pela cidade da Póvoa de Santa Iria. A autarquia apela aos munícipes para que não alimentem as aves, tendo em conta que esse é um dos motivos da saída dos animais da quintinha.

A câmara diz que tem registo, nos serviços municipais, de “um reporte relativamente à presença de galo e/ou galinha errante na Póvoa de Santa Iria no decorrer do primeiro semestre de 2025”, sendo que o assunto já tinha sido reportado anteriormente por moradores.

Sobre a verba que está prevista este ano para manutenção e obras de melhoria no parque dos animais da Quinta Municipal da Piedade, o município diz que estas estão distribuídas por diversas rubricas, de forma a fazer face às necessidades verificadas de investimento, conservação e/ou funcionamento, às quais acrescem todos os valores inerentes ao maneio dos animais (alimentação, registo e veterinário).