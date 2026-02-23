uma parceria com o Jornal Expresso
23/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-02-2026 11:50

Galinhas à solta nas ruas da Póvoa de Santa Iria capturadas pela câmara

Galinhas à solta nas ruas da Póvoa de Santa Iria capturadas pela câmara
Foto: DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Autarquia apela aos munícipes para que não alimentem galinhas, galos e patos provenientes da Quinta Municipal da Piedade.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai capturar as galinhas, galos e patos que saíram da Quinta Municipal da Piedade e passeiam pela cidade da Póvoa de Santa Iria. A autarquia apela aos munícipes para que não alimentem as aves, tendo em conta que esse é um dos motivos da saída dos animais da quintinha.
A câmara diz que tem registo, nos serviços municipais, de “um reporte relativamente à presença de galo e/ou galinha errante na Póvoa de Santa Iria no decorrer do primeiro semestre de 2025”, sendo que o assunto já tinha sido reportado anteriormente por moradores.
Sobre a verba que está prevista este ano para manutenção e obras de melhoria no parque dos animais da Quinta Municipal da Piedade, o município diz que estas estão distribuídas por diversas rubricas, de forma a fazer face às necessidades verificadas de investimento, conservação e/ou funcionamento, às quais acrescem todos os valores inerentes ao maneio dos animais (alimentação, registo e veterinário).

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar