Sociedade | 23-02-2026 11:28

PSP localiza menor que estava desaparecida há seis dias de VFX

Jovem reside numa instituição do concelho de Vila Franca de Xira e foi encontrada na Penha de França em Lisboa.

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Metropolitano de Lisboa, localizou a 19 de Fevereiro uma menor que se encontrava desaparecida desde o dia 13, tendo sido posteriormente encaminhada em segurança para a instituição onde reside, na cidade de Vila Franca de Xira. Segundo comunicado da polícia, a intervenção foi conduzida pela 5ª divisão policial, cerca das 18h00, após ter sido comunicada às autoridades a situação de desaparecimento. No decurso das diligências os agentes conseguiram localizar a jovem na freguesia da Penha de França, em Lisboa. As autoridades confirmaram que a menor se encontrava ausente do local onde estava institucionalizada há seis dias. Após a sua localização os polícias afectos ao Programa Escola Segura procederam ao encaminhamento da jovem para a entidade responsável, garantindo que a mesma ficou entregue em segurança. A PSP aproveitou a ocasião para reforçar a importância da comunicação imediata de situações de desaparecimento, salientando que uma rápida sinalização permite uma resposta policial mais célere e eficaz, aumentando as probabilidades de localização em segurança.

