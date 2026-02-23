uma parceria com o Jornal Expresso
23/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-02-2026 21:00

Sapadores Bombeiros de Santarém com dez novos recrutas

Sapadores Bombeiros de Santarém com dez novos recrutas
FOTO – CM Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma dezena de novos elementos dos Sapadores Bombeiros de Santarém vão ter formação inicial na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Dez novos recrutas da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém vão ter formação inicial da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa a partir do dia 16 de Março. Foi nesse âmbito que o vice‑presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, que tutela o pelouro da Protecção Civil e Segurança, visitou as instalações da corporação lisboeta e teve uma reunião de trabalho com o comandante tenente-coronel Alexandre Rodrigues, centrada no reforço da cooperação institucional. O objectivo é garantir modelos de formação contínua que reforcem a competência técnica e operacional dos bombeiros escalabitanos.
“A formação é a base da capacidade de resposta dos nossos bombeiros. Só com preparação técnica de excelência conseguimos garantir a segurança da nossa população e enfrentar, com eficácia, os desafios crescentes da proteção civil. Este investimento na qualificação dos nossos operacionais é, acima de tudo, um investimento na proteção da vida humana e na confiança dos cidadãos de Santarém”, refere Emanuel Campos, citado em nota de imprensa.
Durante a deslocação a Lisboa, o autarca esteve acompanhado pelo comandante dos Sapadores de Santarém, Carlos Grazina, e pelo adjunto técnico Micael Rodrigues. “Santarém tem registado um crescimento significativo ao nível da habitação e da instalação de grandes empresas, em especial no sector da logística. Esse desenvolvimento exige que estejamos preparados, quer na vertente da formação, quer na capacidade operacional”, acrescentou Emanuel Campos, garantindo que o investimento na Protecção Civil será uma prioridade contínua ao longo deste mandato.
A Câmara de Santarém informa ainda que, através da candidatura PT2030 - Área de Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, está previsto um investimento da autarquia em viaturas e equipamentos destinados às quatro corporações de bombeiros do concelho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar