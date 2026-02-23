Sapadores Bombeiros de Santarém com dez novos recrutas

Dez novos recrutas da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém vão ter formação inicial da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa a partir do dia 16 de Março. Foi nesse âmbito que o vice‑presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, que tutela o pelouro da Protecção Civil e Segurança, visitou as instalações da corporação lisboeta e teve uma reunião de trabalho com o comandante tenente-coronel Alexandre Rodrigues, centrada no reforço da cooperação institucional. O objectivo é garantir modelos de formação contínua que reforcem a competência técnica e operacional dos bombeiros escalabitanos.

“A formação é a base da capacidade de resposta dos nossos bombeiros. Só com preparação técnica de excelência conseguimos garantir a segurança da nossa população e enfrentar, com eficácia, os desafios crescentes da proteção civil. Este investimento na qualificação dos nossos operacionais é, acima de tudo, um investimento na proteção da vida humana e na confiança dos cidadãos de Santarém”, refere Emanuel Campos, citado em nota de imprensa.

Durante a deslocação a Lisboa, o autarca esteve acompanhado pelo comandante dos Sapadores de Santarém, Carlos Grazina, e pelo adjunto técnico Micael Rodrigues. “Santarém tem registado um crescimento significativo ao nível da habitação e da instalação de grandes empresas, em especial no sector da logística. Esse desenvolvimento exige que estejamos preparados, quer na vertente da formação, quer na capacidade operacional”, acrescentou Emanuel Campos, garantindo que o investimento na Protecção Civil será uma prioridade contínua ao longo deste mandato.

A Câmara de Santarém informa ainda que, através da candidatura PT2030 - Área de Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, está previsto um investimento da autarquia em viaturas e equipamentos destinados às quatro corporações de bombeiros do concelho.