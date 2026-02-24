uma parceria com o Jornal Expresso
24/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-02-2026 15:00

Câmara de Alenquer concede voto de louvor a agentes de protecção civil

Foto: CM Alenquer
Autarquia destaca contributo de todas as entidades que ajudaram a reduzir os danos. Mais de 1.000 ocorrências foram registadas durante quase um mês de intempéries.

A Câmara Municipal de Alenquer votou, de forma unânime, conceder um voto de louvor aos agentes de protecção civil envolvidos nas tempestades que afectaram o território desde o fim de Janeiro até meados de Fevereiro. Em quase um mês, Alenquer registou mais de 1.000 ocorrências no terreno, 32 estradas intransitáveis por abatimento de piso, mais de 100 condicionamentos da rede rodoviária, 75 pessoas deslocadas e 27 desalojadas, decorrentes das intemperies.
Na reunião de 23 de Fevereiro, o presidente do município, João Nicolau, enalteceu o empenho demonstrado, numa situação de calamidade, pelas várias entidades que servem as populações, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Alenquer e da Merceana, os trabalhadores municipais das áreas operacionais técnicas e do Serviço Municipal de Protecção Civil bem como os elementos da Polícia Municipal. O edil sublinhou ainda o trabalho das juntas de freguesia, do Exército Português, da GNR, entre outras entidades.
“Alenquer apresenta um voto de louvor dirigido às entidades e respectivos profissionais e, através deles, a todos quantos contribuíram para a menorização dos danos causados pelas tempestades”, lê-se no voto de louvor.

