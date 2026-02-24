Câmara de Benavente estuda colocação gradual de desfibrilhadores automáticos

O concelho de Benavente não dispõe de espaços públicos com desfibrilhador automático externo (DAE), mas a câmara municipal pondera instalar estes equipamentos de forma gradual. A informação foi avançada pelo vice-presidente do município, Paulo Sérgio Abreu, a O MIRANTE.

Segundo o autarca, existem entidades privadas no concelho que já dispõem de DAE adquiridos pelos próprios meios, mas considera que não é suficiente. “Estamos a fazer um levantamento e esperamos conseguir, em breve, implementar DAE de forma gradual, com indicação dos corpos de bombeiros”, referiu.

O município de Benavente já solicitou orçamentos para a colocação dos DAE e, caso haja necessidade de os incluir no orçamento municipal de 2026 a proposta será levada a reunião de câmara para proceder a essa alteração, explicou Paulo Sérgio Abreu.

À margem do workshop de suporte básico de vida pediátrico, ministrado nos Bombeiros de Samora Correia, o vice-presidente adiantou ainda que está a agilizar, em articulação com os bombeiros, o alargamento deste tipo de formação às auxiliares de educação das escolas do concelho, para que possam ser as primeiras a actuar em caso de emergência, enquanto se aguarda a chegada dos meios de socorro.