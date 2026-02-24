uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 24-02-2026 10:00

Freguesia de Mouriscas vai ter nova carrinha escolar

A Câmara de Abrantes aprovou, por unanimidade, na mais recente reunião do executivo municipal, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 15 mil euros à Junta de Freguesia de Mouriscas. O subsídio visa a aquisição de uma nova carrinha destinada ao transporte escolar.
A medida surge na sequência da necessidade identificada pela junta de freguesia, que alertou para o facto de a viatura actualmente em uso já não garantir as melhores condições de conforto para as crianças. Com este apoio, o município pretende melhorar a qualidade e segurança do serviço prestado à população escolar da freguesia.
Segundo a autarquia, a aquisição da nova carrinha permitirá uma gestão mais eficiente e racional dos recursos públicos. Para além do transporte escolar, a viatura poderá ser utilizada, sempre que compatível, em outras actividades de interesse comunitário, potenciando o investimento realizado.

