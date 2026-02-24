uma parceria com o Jornal Expresso
24/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-02-2026 18:13

GNR detém dupla suspeita de roubos em Rio Maior e Soure

Detenção ocorreu nos concelhos da Chamusca e Entroncamento, numa operação que representa mais um passo no combate à criminalidade na região.

Dois homens, de 24 e 30 anos, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana nos concelhos da Chamusca e do Entroncamento, suspeitos da prática de dois roubos cometidos em Rio Maior e Soure. A operação culmina uma investigação que durava há cerca de oito meses e que teve origem num assalto registado em Rio Maior. Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR explica que as detenções ocorreram na terça-feira, 24 de Fevereiro, na sequência de um conjunto de diligências desenvolvidas ao longo dos últimos meses. No âmbito da operação, os militares deram cumprimento a cinco mandados de busca, duas domiciliárias e três em viaturas, que permitiram reunir prova considerada relevante para o processo.

Segundo a mesma fonte, os dois suspeitos têm antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, o que reforçou as suspeitas das autoridades quanto ao seu eventual envolvimento nos assaltos investigados. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém. O juiz de instrução determinou medidas de coacção distintas: um dos arguidos ficou sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência, enquanto o outro aguarda o desenrolar do processo em prisão preventiva, a medida mais gravosa prevista na lei.

