GNR detém dupla suspeita de roubos em Rio Maior e Soure

Dois homens, de 24 e 30 anos, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana nos concelhos da Chamusca e do Entroncamento, suspeitos da prática de dois roubos cometidos em Rio Maior e Soure. A operação culmina uma investigação que durava há cerca de oito meses e que teve origem num assalto registado em Rio Maior. Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR explica que as detenções ocorreram na terça-feira, 24 de Fevereiro, na sequência de um conjunto de diligências desenvolvidas ao longo dos últimos meses. No âmbito da operação, os militares deram cumprimento a cinco mandados de busca, duas domiciliárias e três em viaturas, que permitiram reunir prova considerada relevante para o processo.

Segundo a mesma fonte, os dois suspeitos têm antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, o que reforçou as suspeitas das autoridades quanto ao seu eventual envolvimento nos assaltos investigados. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém. O juiz de instrução determinou medidas de coacção distintas: um dos arguidos ficou sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência, enquanto o outro aguarda o desenrolar do processo em prisão preventiva, a medida mais gravosa prevista na lei.