24/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-02-2026 18:00

Grupo de Pernes promove cinco dádivas de sangue em Março

As iniciativas contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai promover cinco campanhas de recolha de sangue durante o mês de Março no concelho de Santarém. A primeira sesãoestá agendada para 6 de Março na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h00. No dia 14 de Março, o Centro de Convívio, Cultura e Desporto de Abitureiras acolhe uma dádiva de sangue das 09h00 às 13h00.
Para 20 de Março, está marcada uma recolha numa unidade móvel junto ao Restaurante Adiafa, no Campo Infante da Câmara, em Santarém, das 15h00 às 19h00. A 24 de Março, nova iniciativa, na Zona Industrial de Santarém, das 15h00 às 19h00. Finalmente, a 31 de Março, a associação Ferplay, em Casais da Charneca, é palco de mais uma recolha, das 9h00 às 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

