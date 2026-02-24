Ourém instala 15 câmaras para travar criminalidade

O município de Ourém assinou na quinta-feira, 12 de Fevereiro, um protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública (PSP) para a implementação de um sistema de videovigilância na cidade, numa primeira fase com a instalação de 15 câmaras em pontos considerados críticos. O acordo estabelece o enquadramento legal e os princípios de funcionamento do sistema, que tem como objectivo reforçar a segurança, prevenir a prática de crimes e apoiar a actuação das forças de segurança. As câmaras serão colocadas em zonas de elevada afluência, nomeadamente junto a estabelecimentos escolares, vias de comunicação e outros locais estratégicos, visando a protecção de pessoas e bens e o reforço do sentimento de segurança de residentes e visitantes.

Ao abrigo do protocolo, caberá ao município assegurar a instalação do sistema, definir as características técnicas, promover a formação necessária e instruir o pedido de autorização junto do Ministério da Administração Interna. Já à PSP competirá a operação do sistema, bem como a conservação e protecção dos dados recolhidos, garantindo o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O documento foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e pelo comandante distrital de Santarém da PSP, Luís Carlos Silva Serafim.

Recorde-se que, em Julho de 2024, Luís Albuquerque já tinha anunciado a intenção de avançar com um sistema de videovigilância para apoiar o trabalho da PSP e dissuadir a criminalidade na cidade. Na altura, o autarca sublinhou que o objectivo passava por permitir uma vigilância mais eficaz de todo o perímetro urbano e aumentar a capacidade de resposta das autoridades. No texto do acordo, a PSP refere que tem vindo a adaptar as suas estratégias às novas exigências de segurança, reforçando a cooperação com as autarquias e recorrendo às novas tecnologias como ferramenta complementar na prevenção situacional. A videovigilância é apontada como um meio que tem apresentado resultados positivos na diminuição da criminalidade e na eficácia da actuação policial. O sistema, sublinha ainda o protocolo, não substitui a componente humana da actividade policial, assumindo-se antes como um instrumento preventivo e reactivo ao serviço da ordem pública e da tranquilidade da população.