24/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-02-2026 16:57

Procurado no Brasil por tráfico de droga é detido pela PJ em Vila Franca de Xira

Homem de 45 anos foi condenado no Brasil por tráfico de droga, mas foi apanhado pela Polícia Judiciária em Vila Franca de Xira.

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve, em Vila Franca de Xira, um cidadão estrangeiro, de 45 anos, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, pela prática do crime de tráfico de droga.
Os factos ocorreram em 2018, numa cidade do Estado de Santa Catarina, no Brasil, quando no decurso de uma operação policial, o suspeito foi apanhado na posse de 574,5 gramas de anfetaminas, cujo uso é proibido naquele país.
Por este motivo foi condenado a uma pena de prisão de oito anos e cinco meses.
O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação das respectivas medidas de coação.

