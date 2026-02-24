Telemóvel ao volante aumenta 4 vezes o risco de acidente

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançaram naterça-feira, em Santarém, Braga e Aveiro, a campanha “Ligue-se à vida, não ao telemóvel”, que decorre até 2 de Março. As autoridades alertam que usar o telemóvel durante a condução aumenta quatro vezes o risco de acidente e atrasa o tempo de reacção mais do que uma taxa de álcool de 0,8 g/l. A 50 km/h, três segundos a olhar para o ecrã significam 42 metros percorridos sem ver a estrada. Entre 2023 e 2025, a distracção esteve na origem de 12.215 acidentes. A infracção é punida com coima entre 250 e 1.250 euros, perda de três pontos e inibição de conduzir até 12 meses.