uma parceria com o Jornal Expresso
24/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-02-2026 13:15

Telemóvel ao volante aumenta 4 vezes o risco de acidente

Telemóvel ao volante aumenta 4 vezes o risco de acidente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançaram naterça-feira, em Santarém, Braga e Aveiro, a campanha “Ligue-se à vida, não ao telemóvel”, que decorre até 2 de Março.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançaram naterça-feira, em Santarém, Braga e Aveiro, a campanha “Ligue-se à vida, não ao telemóvel”, que decorre até 2 de Março. As autoridades alertam que usar o telemóvel durante a condução aumenta quatro vezes o risco de acidente e atrasa o tempo de reacção mais do que uma taxa de álcool de 0,8 g/l. A 50 km/h, três segundos a olhar para o ecrã significam 42 metros percorridos sem ver a estrada. Entre 2023 e 2025, a distracção esteve na origem de 12.215 acidentes. A infracção é punida com coima entre 250 e 1.250 euros, perda de três pontos e inibição de conduzir até 12 meses.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar