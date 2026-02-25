uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 25-02-2026 07:00

Abasteceu sem pagar e acabou detido pela PSP em Vila Franca de Xira

FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
Um homem de 53 anos foi detido pela PSP em Vila Franca de Xira depois de abastecer a viatura num posto de combustível sem efectuar o pagamento. O suspeito não manifestou intenção de regularizar a dívida, levando à sua detenção.

A PSP deteve, em Vila Franca de Xira, um homem de 53 anos que abasteceu a viatura num posto de combustível sem efectuar o pagamento. De acordo com a polícia, o crime de burla ocorreu no dia 18 de Fevereiro.
Os agentes deslocaram-se ao posto de combustível onde o suspeito abasteceu a viatura, tendo este informado o funcionário de que não tinha meios para efectuar o pagamento, alegando ter-se esquecido da carteira e do telemóvel. O suspeito manteve a mesma versão e foi transportado para a esquadra para efeitos de identificação.
Confrontado quanto à intenção de proceder ao pagamento do valor em dívida, o suspeito remeteu-se ao silêncio, não manifestando qualquer intenção de regularizar a situação. “Face à vontade expressa da gerente do posto de combustível em apresentar queixa, foi efectuada a detenção do suspeito”, informou a PSP.
O homem foi notificado para se apresentar em tribunal, desconhecendo-se, para já, quais as medidas de coacção aplicadas.
