25/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-02-2026 14:47

Alenquer abrangido por regime excepcional de apoios após intempéries

Foto: CM Alenquer
Concelho de Alenquer contabiliza prejuízos superiores a 14 milhões de euros, decorrentes de mais de 1.000 ocorrências registadas como consequência do mau tempo, 32 estradas intransitáveis por abatimento de piso, mais de 100 condicionamentos da rede rodoviária, 75 pessoas deslocadas e 27 pessoas desalojadas.

O Município de Alenquer passou a integrar o regime excepcional de apoios na sequência das recentes intempéries de Janeiro e Fevereiro, equiparando-se ao lote de concelhos abrangidos pelo Estado de Calamidade, conforme consta de despacho do Diário da República, de 24 de Fevereiro, assinado pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves.
Após as diligências desenvolvidas pela autarquia junto das entidades competentes e o pedido formal apresentado a 7 de Fevereiro, foi conseguido este reconhecimento, permitindo que o território passe a beneficiar dos mecanismos extraordinários de apoio criados pelo Governo. Com esta inclusão, passam a ser elegíveis medidas destinadas à reposição de infra-estruturas, ao apoio às populações afectadas, à agricultura e à recuperação da actividade local em todas as freguesias do concelho de Alenquer.
O município diz estar a acompanhar o processo em articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e com o Governo, adiantando que, assim que estiverem definidos mecanismos mais específicos, será disponibilizada uma página dedicada exclusivamente ao tema, com informação detalhada sobre todos os apoios e respectivas formas de candidatura.
No total, o concelho de Alenquer contabiliza prejuízos superiores a 14 milhões de euros, decorrentes de mais de 1.000 ocorrências registadas como consequência do mau tempo, 32 estradas intransitáveis por abatimento de piso, mais de 100 condicionamentos da rede rodoviária, 75 pessoas deslocadas e 27 pessoas desalojadas, além de danos estruturais em edifícios públicos e em habitações próprias.
