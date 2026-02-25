uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-02-2026 12:00

Chamusca avança com canil municipal de 380 mil euros no Relvão

Chamusca avança com canil municipal de 380 mil euros no Relvão
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Projecto preliminar do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia foi aprovado por unanimidade e prepara obra há muito reclamada no concelho.

A Câmara Municipal da Chamusca aprovou por unanimidade, na reunião de 18 de Fevereiro, o projecto de execução (versão preliminar) do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROA), uma infraestrutura que vai nascer no Ecoparque do Relvão, na freguesia da Carregueira, e que representa um investimento superior a 380 mil euros. O documento foi previamente analisado pelos Serviços de Obras Municipais, que confirmaram o cumprimento dos requisitos técnicos e legais exigidos para este tipo de equipamento. A aprovação agora formalizada permite dar mais um passo no processo de concepção/construção da empreitada.
O novo centro surge como resposta a uma necessidade há muito identificada no concelho, num contexto em que os municípios enfrentam crescentes responsabilidades ao nível da recolha, acolhimento e encaminhamento de animais errantes. Com esta infraestrutura, a autarquia pretende reforçar a capacidade de resposta local, garantindo melhores condições de bem-estar animal e maior eficácia na gestão de situações de abandono ou negligência.
A localização no Ecoparque do Relvão foi definida tendo em conta critérios de enquadramento territorial e operacional, procurando assegurar condições adequadas de funcionamento e acessibilidade. Com a aprovação da versão preliminar do projecto de execução, o município consolida um investimento considerado estruturante na área da saúde pública veterinária e da protecção animal, assumindo o compromisso de criar uma resposta própria e estável para uma realidade que, nos últimos anos, tem vindo a ganhar maior visibilidade e exigência por parte da comunidade.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar