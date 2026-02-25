uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-02-2026 15:00

Detidos na Chamusca e Entroncamento por crimes de roubo

DETENCAO GNR ALGEMAS PRESO
foto ilustrativa - foto dr
Suspeitos de roubos em Rio Maior e Soure foram detidos após buscas domiciliárias e em veículos.

Dois homens, de 24 e 30 anos, foram detidos no dia 18 de fevereiro pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Torres Novas, na sequência de uma investigação relacionada com crimes de roubo ocorridos nos concelhos de Rio Maior e Soure (Coimbra).
As detenções ocorreram nos concelhos da Chamusca e do Entroncamento, após uma investigação de cerca de oito meses iniciada na sequência de um roubo ocorrido em Rio Maior. No decurso das diligências, foi apurado que os suspeitos terão praticado dois crimes de roubo, um em Rio Maior e outro em Soure, no distrito de Coimbra. No âmbito da operação foram cumpridos cinco mandados de busca — dois domiciliários e três em veículos — nos concelhos da Chamusca e do Entroncamento, o que permitiu reunir provas e culminar na detenção dos suspeitos.
O Comando Territorial de Santarém das GNR adianta que os detidos possuem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza e foram constituídos arguidos e presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 19 de Fevereiro. A um dos arguidos foi aplicada a medida de coacção de apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência e ao outro aplicada a medida de prisão preventiva.
A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Santarém, dos postos territoriais da Golegã e de Torres Novas, da estrutura de Investigação Criminal do comando territorial e ainda com o apoio da PSP.

