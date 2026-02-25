Sociedade | 25-02-2026 18:00
Feira de Março regressa para animar Torres Novas
Certame tradicional vai decorrer de 20 de Março a 5 de Abril, junto ao viaduto, em Torres Novas.
O terreno contíguo ao viaduto do Rio Frio, Rua da Fábrica, em Torres Novas, vai acolher mais uma edição da tradicional Feira de São Gregório, também conhecida como Feira de Março, de 20 de Março a 5 de Abril.
A iniciativa, promovida pelo município, vai contar com áreas dedicadas aos equipamentos de diversão, aos bens alimentares- como farturas, pipocas ou algodão doce-, bijuterias e bens e serviços.
A Feira de Março tem entrada livre e vai funcionar de segunda a quinta-feira das 15h00 às 22h00, sexta-feira e sábado das 14h00 à 24h00 e domingo das 14h00 às 22h00.
