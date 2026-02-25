uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-02-2026 12:00

Joaquim Ferreira: o barbeiro que deixa saudades em Santarém

Joaquim Ferreira: o barbeiro que deixa saudades em Santarém
Joaquim Ferreira numa foto em que juntou as noras, netas e bisnetas - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nunca aprendeu a ler nem a escrever mas conhecia Santarém como poucos. Durante décadas, a sua cadeira de barbeiro foi palco de histórias, notícias e amizades que marcaram gerações.

A história de Joaquim da Silva Alves Ferreira confunde-se com a própria vida social de Santarém. As raízes da família na cidade começaram quando o pai ali se fixou para pintar o Teatro Rosa Damasceno, trazendo consigo uma herança humilde e trabalhadora que moldaria o percurso do filho. Desde muito cedo, Joaquim Ferreira aprendeu a arte de barbeiro. Foi ofício e missão de vida. Num tempo em que a profissão exigia técnica apurada e mão firme, trabalhou sempre “à moda antiga”, de lâmina na mão e destreza no gesto, conquistando clientes pela precisão do corte e pela conversa franca.
Sem nunca ter aprendido a ler ou escrever, mantinha-se informado graças aos clientes que lhe liam o jornal enquanto aguardavam a sua vez. Era assim que acompanhava o pulsar da cidade e do mundo. Interessava-se pela vida local, discutia assuntos da actualidade e fazia do seu espaço muito mais do que uma barbearia. Sportinguista convicto, viveu na Portela das Padeiras antes de se mudar para a Travessa do Montalvo, no coração da cidade. Mas foi atrás da cadeira de barbeiro que construiu a sua verdadeira morada social. Começou na Rua Guilherme de Azevedo, conhecida como Rua do Central, e mais tarde transferiu o negócio para o Largo dos Pasteleiros, onde permaneceu até 2020, ano em que a pandemia fechou portas a um espaço que durante décadas esteve sempre aberto.
A barbearia era ponto de encontro de amigos e desconhecidos, um centro informal de convívio onde se trocavam notícias, confidências e gargalhadas. Joaquim tinha uma forma única de acolher. A sua energia e abertura fizeram dele uma figura acarinhada, alguém que criava laços profundos com quem por lá passava.
Homem de família, deixou dois filhos, a quem transmitiu os valores do trabalho e da responsabilidade comunitária. Carlos Ferreira construiu uma carreira dedicada à saúde pública, tendo sido director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria, com participação activa em congressos, conferências e formação em todo o país. Já José Ferreira seguiu caminho na indústria farmacêutica, onde acumulou sucessos profissionais. Deixa também cinco netos, Catarina, Diogo, Duarte, João e Inês, que guardam memórias do avô e dos cortes de cabelo feitos com carinho e mestria. Entre filhos, netos e bisnetos, fica um legado feliz, profundamente enraizado em Santarém.
Mais do que um barbeiro, Joaquim Ferreira foi um homem da comunidade. A cidade perde uma das suas figuras maiores do quotidiano, mas ganha a certeza de que, enquanto houver histórias para contar, o seu nome continuará a ecoar nas conversas à porta das lojas e nas memórias de quem por ele passou.

Barbearia de Joaquim Ferreira esteve em funcionamento até à pandemia de covid em 2020 - foto DR
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar