uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-02-2026 12:00

Mercado diário de Samora Correia ganha novos vendedores

Mercado diário de Samora Correia ganha novos vendedores
Executivo da Junta de Freguesia de Samora Correia reuniu no salão nobre
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Junta de Freguesia quer concentrar neste espaço de comércio os vendedores ambulantes que ainda operam nas ruas e transformar o mercado num pólo forte de dinamização local, apesar das limitações de estacionamento que continuam por resolver.

O mercado diário de Samora Correia, no Largo Professor João Fernandes Pratas, vai contar com mais quatro vendedores, alargando o número de bancas ocupadas, revelou segunda-feira o presidente da Junta de Freguesia, Jorge Paiva, na reunião pública do executivo realizada a 23 de Fevereiro.
O preenchimento de mais bancas surge no seguimento da estratégia da junta de concentrar a venda ambulante no espaço do mercado, que funciona de segunda-feira a sábado, sendo este último o dia de maior afluência. “O objectivo é acabar com a venda ambulante nas ruas e trazer os vendedores para o mercado diário”, explicou o autarca.
Na semana passada, a vendedora Maria do Carmo da Costa passou a ocupar as bancas 8 a 12 para a venda de frutas e produtos hortícolas, depois de ter apresentado um pedido formal nesse sentido. A mudança, segundo Jorge Paiva, teve impacto imediato no movimento do mercado. “Notou-se logo a diferença. Quem lá vende habitualmente disse que não estava habituado a tanto movimento”, referiu.
Nos próximos dias prevê-se a entrada de mais três vendedores, nomeadamente Lúcia Mesquita, Cristina - conhecida pela venda de queijos - e uma comerciante que habitualmente participa no mercado mensal junto ao pavilhão e que comercializa plantas, sementes e árvores de fruto. Alguns ficarão no exterior, junto ao coreto, por já não haver espaço disponível no interior.
A junta pretende ainda captar o interesse de outros vendedores, nomeadamente uma florista e comerciantes de ovos e pão.
Apesar da aposta na dinamização do espaço, o estacionamento continua a ser um dos principais constrangimentos. “Estamos a tentar resolver com a câmara, mas é um processo que vai demorar tempo”, admitiu o presidente da junta.
Paralelamente, o executivo pretende lançar em hasta pública duas lojas do mercado que se encontram vazias, restringindo a sua utilização a actividades compatíveis com o conceito de mercado que a freguesia quer afirmar. A ideia passa por privilegiar negócios que tenham a ver com o mercado rural, tais como florista, padaria, charcutaria ou talho, reforçando a identidade do espaço enquanto mercado de proximidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar