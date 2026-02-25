Sociedade | 25-02-2026 21:00
Prisão para suspeito de dois roubos com arma branca no Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria
Foto: DR
Homem de 37 anos ficou em prisão preventiva.
Um homem de 37 anos foi detido pela PSP de Vila Franca de Xira, fortemente indiciado pela autoria de dois roubos com recurso a arma branca, levados a cabo no dia 17 de Fevereiro.
O primeiro roubo ocorreu na Forte da Casa e, cerca de 20 minutos depois, o segundo na Póvoa de Santa Iria, tendo os elementos recolhidos inicialmente permitido concluir tratar-se do mesmo autor.
Segundo a PSP, foi possível identificar características físicas do suspeito bem como da viatura utilizada na fuga. A mesma viatura já se encontrava referenciada noutro ilícito anterior o que permitiu localizar e interceptar o homem durante a manhã do dia 19 de Fevereiro, em Lisboa.
Durante a operação policial foram apreendidos diversos objectos relacionados com os crimes, nomeadamente duas armas brancas, uma soqueira, uma pistola de plástico e a viatura usada nos ilícitos.
Presente a tribunal, o homem ficou em prisão preventiva.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar