Prisão para suspeito de dois roubos com arma branca no Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria

Um homem de 37 anos foi detido pela PSP de Vila Franca de Xira, fortemente indiciado pela autoria de dois roubos com recurso a arma branca, levados a cabo no dia 17 de Fevereiro.

O primeiro roubo ocorreu na Forte da Casa e, cerca de 20 minutos depois, o segundo na Póvoa de Santa Iria, tendo os elementos recolhidos inicialmente permitido concluir tratar-se do mesmo autor.

Segundo a PSP, foi possível identificar características físicas do suspeito bem como da viatura utilizada na fuga. A mesma viatura já se encontrava referenciada noutro ilícito anterior o que permitiu localizar e interceptar o homem durante a manhã do dia 19 de Fevereiro, em Lisboa.

Durante a operação policial foram apreendidos diversos objectos relacionados com os crimes, nomeadamente duas armas brancas, uma soqueira, uma pistola de plástico e a viatura usada nos ilícitos.

Presente a tribunal, o homem ficou em prisão preventiva.