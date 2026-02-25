uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Sociedade | 25-02-2026 14:47

Supremo Tribunal confirma proibição de circulação de pesados em Casais Novos e Passinha

O Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa confirmou a proibição de circulação de veículos pesados em Casais Novos e Passinha durante a noite e limita a passagem diária a 20 unidades.

O Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa negou provimento ao recurso apresentado pela empresa Santos e Vale Imobiliária, S.A., e confirmou a decisão já proferida anteriormente pelo tribunal de proibição de circulação de veículos pesados na localidade de Casal Machado, Rua do Batalheiro; na localidade de Casais Novos, Avenida da Juventude; e na localidade da Passinha, continuação da Avenida da Juventude, em Alenquer.
A decisão, datada de 12 de Fevereiro último, mantém a interdição da passagem de veículos pesados no período nocturno e limita, durante o dia, a passagem a um máximo de 20 veículos pesados. O processo inicial, recorde-se, tinha sido interposto pelos moradores, que se veem privados de descanso e sujeitos a falta de segurança. Agora o Supremo Tribunal mantém a mesma decisão, que já tinha sido decretada duas vezes na justiça.
Apesar de a razão ter sido dada aos moradores, os camiões continuam a passar no âmbito da actividade da empresa. Dizem os residentes que os camiões continuam a ignorar a sinalização existente no local, privando os moradores de descanso e prejudicando a sua qualidade de vida.
Recorde-se que a solução passa pela construção de uma via alternativa, que vai ocupar parte dos terrenos da Quinta da Telhada. A Câmara de Alenquer, ainda no mandato passado, contraiu um empréstimo para construir a via alternativa e adquiriu o terreno pelo valor de 290 mil euros. A construção da via está orçada em 1,5 milhões de euros.
Ao O MIRANTE, o presidente do Município de Alenquer, João Nicolau, disse que o projecto para construção da via alternativa está a ser finalizado para posterior lançamento de concurso para a obra.

