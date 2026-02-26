uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-02-2026 11:55

Azambuja abrangida por apoios da situação de calamidade

Azambuja abrangida por apoios da situação de calamidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concelho vai poder beneficiar do acesso a medidas de apoio para a recuperação de infraestruturas danificadas e retoma da actividade económica local.

O concelho de Azambuja foi integrado no regime excepcional de apoios criado na sequência das recentes intempéries, o que possibilita o acesso a medidas de apoio destinadas à recuperação de infraestruturas danificadas, ao apoio às populações acfetadas e à retoma da actividade económica local. O despacho que integra este concelho, informou a Câmara de Azambuja foi publicado em Diário da República.

Esta autarquia, recorde-se tinha feito um pedido formal ao Governo para que o concelho fosse integrado na lista dos abrangidos pela declaração de estado de calamidade. Foi na sequência dessas diligências, refere o município, que foi “possível assegurar este enquadramento, permitindo que o concelho passe a beneficiar dos mecanismos extraordinários definidos pelo Governo para fazer face aos prejuízos registados”.

A câmara municipal acrescenta ainda que os serviços estão disponíveis para apoiar os lesados na submissão dos pedidos, devendo para isso dirigir-se às Unidades de Atendimento ao Público (UAP), localizadas em Azambuja, Aveiras de Cima e Manique do Intendente.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar