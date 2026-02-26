Azambuja abrangida por apoios da situação de calamidade

Concelho vai poder beneficiar do acesso a medidas de apoio para a recuperação de infraestruturas danificadas e retoma da actividade económica local.

O concelho de Azambuja foi integrado no regime excepcional de apoios criado na sequência das recentes intempéries, o que possibilita o acesso a medidas de apoio destinadas à recuperação de infraestruturas danificadas, ao apoio às populações acfetadas e à retoma da actividade económica local. O despacho que integra este concelho, informou a Câmara de Azambuja foi publicado em Diário da República.

Esta autarquia, recorde-se tinha feito um pedido formal ao Governo para que o concelho fosse integrado na lista dos abrangidos pela declaração de estado de calamidade. Foi na sequência dessas diligências, refere o município, que foi “possível assegurar este enquadramento, permitindo que o concelho passe a beneficiar dos mecanismos extraordinários definidos pelo Governo para fazer face aos prejuízos registados”.

A câmara municipal acrescenta ainda que os serviços estão disponíveis para apoiar os lesados na submissão dos pedidos, devendo para isso dirigir-se às Unidades de Atendimento ao Público (UAP), localizadas em Azambuja, Aveiras de Cima e Manique do Intendente.