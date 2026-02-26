Detido em Almeirim com cocaína, armas proibidas e mais de mil euros em numerário

Um homem de 46 anos foi detido no concelho de Almeirim numa operação da Guarda Nacional Republicana que teve origem numa denúncia por agressões. A intervenção acabou por revelar um cenário mais grave: tráfico de droga e posse de várias armas proibidas. A detenção foi efectuada no dia 22 de Fevereiro, pelo Posto Territorial de Almeirim do Comando Territorial de Santarém da GNR. Após o alerta, os militares deslocaram-se rapidamente ao local, tendo intercetado o suspeito quando este tentava fugir de viatura. No decurso das diligências, os militares confirmaram que o homem estava na posse de droga e de diverso material ilegal. Da operação resultou a apreensão de 466 doses de cocaína e 1.272,50 euros em numerário, valor que as autoridades associam à alegada atividade de tráfico.

Foram ainda apreendidas quatro munições, uma cartucheira, uma bolsa de transporte de caçadeira, uma moca artesanal, uma foice, uma faca de cozinha e um alicate, objectos que configuram posse de arma proibida. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 23 de Fevereiro. Como medida de coacção, ficou sujeito a apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e proibido de possuir armas enquanto decorre o processo. A investigação prossegue.