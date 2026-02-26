uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-02-2026 12:00

EDP Renováveis com lucros de 216 milhões de euros em 2025

O EBITDA (os resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) subiu 27% em 2025, para 1.947 milhões de euros.

A EDP Renováveis (EDPR) obteve lucros de 216 milhões de euros no ano passado, um aumento de 772 milhões de euros face ao resultado de 2024, em que foram registadas "perdas extraordinárias significativas”, anunciou hoje a empresa.

“Excluindo impactos extraordinários, o resultado líquido recorrente da EDPR atingiu os 330 milhões de euros em 2025, uma subida de 50% face a 2024, suportada pela estratégia de concentração de crescimento em mercados de baixo risco, com destaque para os EUA e Europa”, justificou a empresa no relatório de resultados.

As receitas da EDPR aumentaram 16% no ano passado, para 2.688 milhões de euros, e o investimento bruto totalizou 2.398 milhões de euros.

A geração de eletricidade aumentou 11%, para 40,6 TWh, devido a um aumento de 14% da capacidade instalada média, enquanto os recursos renováveis, sobretudo eólicos, ficaram abaixo da média de longo prazo (5% abaixo em 2025).

Já o preço médio de venda caiu 10%, para 53 euros/MWh, impactado pela normalização de preços na Europa”.

