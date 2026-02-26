Mais reforço de cuidados de Saúde Mental com nova viatura eléctrica na Lezíria

A Unidade Local de Saúde da Lezíria deu mais um passo na aposta na saúde mental comunitária com a aquisição de uma viatura eléctrica para a Equipa Comunitária de Saúde Mental (ECSM). O investimento, na ordem dos 30 mil euros, foi financiado pelo Programa de Apoio à Diferenciação das Equipas Comunitárias de Saúde Mental (PADEC), coordenado a nível nacional, e visa reforçar a presença dos profissionais no terreno.

A nova viatura permitirá intensificar as deslocações domiciliárias e o acompanhamento de proximidade, assegurando cuidados especializados, contínuos e personalizados às populações mais vulneráveis. Para o presidente do conselho de administração, Pedro Marques, trata-se de “uma resposta concreta a necessidades reais da população”, reforçando a efectividade e a qualidade dos cuidados. Além do reforço logístico, foi criada uma segunda Equipa Comunitária de Saúde Mental, permitindo reorganizar o território e melhorar a acessibilidade. A Equipa 1 passa a abranger Cartaxo, Rio Maior e Santarém, enquanto a Equipa 2 cobre Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos.

Segundo a directora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Nazaré Matos, estas equipas representam “uma transformação estrutural” alinhada com o Decreto-Lei n.º 113/2021 e com o Plano Nacional de Saúde Mental, promovendo a integração comunitária e a recuperação funcional de pessoas com doença mental grave. As equipas vão ainda dinamizar oficinas de reabilitação cognitiva através do sistema Rehacom®, em articulação com cuidados de saúde primários, autarquias e a Associação r.INseRIR.



