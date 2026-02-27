Apresentação este sábado em Constância do projecto Filamento

Sessão marcada para as 15h00, no cineteatro municipal, com entrada livre. Caima e AeoniQ, vão produzir filamento celulósico biodegradável, projectado para substituir o poliéster e o nylon.

A Caima e a AeoniQ, empresas participadas pelo Grupo Altri, vão apresentar numa sessão pública neste sábado, dia 28 de Fevereiro, em Constância, o projecto Filamento.

O projecto Filamento é classificado como inovador a nível internacional, e constitui a primeira produção industrial de fio têxtil com impacto climático positivo.

Conforme O MIRANTE tinha anunciado em Julho do ano passado, o início da construção está previsto para este ano, sendo a capacidade inicial de 1 750 toneladas por ano.

Para além das linhas piloto já existentes na Áustria, a unidade pré-industrial em Portugal, destina-se a acelerar os protótipos, parcerias com marcas e colecções cápsula.

Os filamentos celulósicos que vão ser produzidos em Constância são totalmente biodegradáveis em ambientes marinhos, no solo, em água doce e compostagem industrial (certificados pela TÜV Áustria e OEKO-TEX®).

O produto oferece elasticidade natural, suavidade, resistência e a capacidade única de ser texturizado — tornando-o adequado para tudo, desde lingerie e vestuário de trabalho a calçado, têxteis-lar, vestuário médico e interiores automóveis.

Este primeiro filamento celulósico biodegradável e com impacto climático positivo do mundo, está projectado para substituir o poliéster e o nylon. O novo filamento está preparado para transformar a indústria têxtil global ao oferecer uma alternativa totalmente circular e livre de plásticos que reproduz o desempenho das fibras sintéticas — sem os seus impactos ambientais.

Com 138 anos, a Caima continua a sua transformação, assente na inovação contínua e na redução dos seus impactos, nomeadamente ambientais. A unidade industrial foi a primeira do seu setor na península ibérica a funcionar em pleno sem recurso a energia proveniente de combustíveis fósseis.