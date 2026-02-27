uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 27-02-2026 12:00

Cadernos Culturais Nabantinos dedicam volume ao Património Imaterial de Tomar

Foto Município de Tomar
Apresentação decorre no dia 6 de Março, às 18h00, na Igreja da Misericórdia de Tomar.

A Câmara de Tomar vai apresentar o V volume dos Cadernos Culturais Nabantinos – Revista Cultural do Município de Tomar no dia 6 de Março, pelas 18h00, na Igreja da Misericórdia de Tomar.

Esta nova edição é inteiramente dedicada ao Património Cultural Imaterial (PCI) do concelho, com especial enfoque nas “Práticas sociais, rituais e eventos festivos”. O volume reúne um estudo aprofundado destas manifestações identitárias, sustentado em dados históricos, recolhas de memória oral, fotografias e outros materiais documentais.

A publicação pretende valorizar e preservar tradições que marcam a identidade colectiva do concelho, contribuindo para o conhecimento e salvaguarda da cultura local.

