27/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-02-2026 07:00

Concluída primeira fase de obras em talude que desalojou famílias Torres Novas 

Queda de talude em Torres Novas deixou famílias impedidas de ficar em casa - FOTO – CM Torres Novas
Parte da obra está concluída mas por questões de segurança famílias das habitações mais próximas do talude continuam sem poder regressar a casa. Parte do edifício do Tribunal de Torres Novas também permanece sem utilização devido ao deslizamento de terras que ameaçou segurança de edifícios.

A primeira fase de consolidação do talude junto ao Tribunal de Torres Novas, que ruiu devido às condições climatéricas adversas, foi concluída, indicou o município, que estima que o mau tempo tenha provocado “prejuízos de milhões de euros” em habitações, estradas e equipamentos públicos.
“Os trabalhos dos militares do Regimento de Engenharia Nº1 do Exército foram exemplarmente executados, num esforço que envolveu chuva, frio, vento e risco de acidente. Colocámos as telas para impermeabilizar o talude e agora vamos deixar secar antes de avançar para a fase de consolidação definitiva”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques.
Na madrugada de 7 de Fevereiro, recorde-se, colapsou uma secção do talude junto ao tribunal, com cerca de 15 metros de extensão e altura, após vários dias de chuva intensa. Na altura, três habitações foram evacuadas preventivamente e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) recomendou intervenções cautelares imediatas, mantendo interditas as áreas traseiras do edifício, enquanto se prepara a obra definitiva.
Por enquanto, segundo Trincão Marques, o acesso às três moradias mais perto do talude continua interditado e a parte traseira do tribunal permanece sem utilização, segundo recomendação do LNEC, enquanto se aguarda a reavaliação da segurança. “A segurança das pessoas é prioritária. A obra intermédia de sustentação será seguida da intervenção definitiva, mas tudo dependerá da segunda avaliação técnica do LNEC”, acrescentou o autarca.

Prejuízos de milhões de euros
O município fez também um ponto de situação global dos danos causados pelo mau tempo, chuva intensa e cheias, com estradas cortadas ou danificadas, queda de árvores e muros, equipamentos desportivos e culturais afectados, incluindo o Teatro Virgínia e a Central do Caldeirão, além de prejuízos em habitações e empresas.
José Trincão Marques adiantou que os serviços municipais estão a inventariar os danos e que, ainda esta semana, serão anunciadas medidas de apoio a particulares e empresas para a recuperação. “Estamos a falar de prejuízos de milhões de euros, não de milhares. A contabilização ainda não está concluída, mas os números preliminares indicam a gravidade da situação e a dimensão do trabalho que teremos de desenvolver para recuperar o município”, declarou o autarca, reforçando a necessidade de planeamento cuidadoso para as intervenções futuras.

