Concluída primeira fase de obras em talude que desalojou famílias Torres Novas
Parte da obra está concluída mas por questões de segurança famílias das habitações mais próximas do talude continuam sem poder regressar a casa. Parte do edifício do Tribunal de Torres Novas também permanece sem utilização devido ao deslizamento de terras que ameaçou segurança de edifícios.
A primeira fase de consolidação do talude junto ao Tribunal de Torres Novas, que ruiu devido às condições climatéricas adversas, foi concluída, indicou o município, que estima que o mau tempo tenha provocado “prejuízos de milhões de euros” em habitações, estradas e equipamentos públicos.
“Os trabalhos dos militares do Regimento de Engenharia Nº1 do Exército foram exemplarmente executados, num esforço que envolveu chuva, frio, vento e risco de acidente. Colocámos as telas para impermeabilizar o talude e agora vamos deixar secar antes de avançar para a fase de consolidação definitiva”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques.
Na madrugada de 7 de Fevereiro, recorde-se, colapsou uma secção do talude junto ao tribunal, com cerca de 15 metros de extensão e altura, após vários dias de chuva intensa. Na altura, três habitações foram evacuadas preventivamente e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) recomendou intervenções cautelares imediatas, mantendo interditas as áreas traseiras do edifício, enquanto se prepara a obra definitiva.
Por enquanto, segundo Trincão Marques, o acesso às três moradias mais perto do talude continua interditado e a parte traseira do tribunal permanece sem utilização, segundo recomendação do LNEC, enquanto se aguarda a reavaliação da segurança. “A segurança das pessoas é prioritária. A obra intermédia de sustentação será seguida da intervenção definitiva, mas tudo dependerá da segunda avaliação técnica do LNEC”, acrescentou o autarca.
Prejuízos de milhões de euros
O município fez também um ponto de situação global dos danos causados pelo mau tempo, chuva intensa e cheias, com estradas cortadas ou danificadas, queda de árvores e muros, equipamentos desportivos e culturais afectados, incluindo o Teatro Virgínia e a Central do Caldeirão, além de prejuízos em habitações e empresas.
José Trincão Marques adiantou que os serviços municipais estão a inventariar os danos e que, ainda esta semana, serão anunciadas medidas de apoio a particulares e empresas para a recuperação. “Estamos a falar de prejuízos de milhões de euros, não de milhares. A contabilização ainda não está concluída, mas os números preliminares indicam a gravidade da situação e a dimensão do trabalho que teremos de desenvolver para recuperar o município”, declarou o autarca, reforçando a necessidade de planeamento cuidadoso para as intervenções futuras.